BAGNARA CALABRA L'Amministrazione Comunale aderisce alla campagna Nastro Rosa AIRC 2022

Il comune di Bagnara sostiene la CAMPAGNA NASTRO ROSA AIRC illuminando di rosa il palazzo municipale ed esorta le proprie concittadine alla prevenzione fatta di pochi e semplici gesti a partire già dalla giovane età: una semplice e frequente autopalpazione dei seni; regolari controlli con ecografia mammaria e mammografia; sana alimentazione e corretto stile di vita; non sottovalutare mai piccoli e lievi sintomi come prurito o sanguinamento del capezzolo.

VINCERE LA PARTITA DELLA VITA E SCONFIGGERE IL TUMORE AL SENO OGGI È POSSIBILE MA SOLO CON UNA CORRETTA PREVENZIONE

In tutto il mondo Ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno. Il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili. Si stima infatti che colpisca una donna su otto. Ma benché la sua incidenza sia in aumento la mortalità è in calo perché la maggior parte dei tumori al seno possono essere curati se diagnosticati in tempo.