Manifestazione in Piazza a Scilla in difesa dello "Scillesi d'America"

Manifestazione a Scilla proCasa della Salute Grande partecipazione ieri in Piazza San Rocco a Scilla alla manifestazione in difesa del presidio scillese. Ad intervenire a nome del Comitato proCasa della Salute di Scilla è stata Carolina Cardona: < >.

Presenti alla manifestazione i sindaci di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, di Bagnara Calabra Adone Pistolesi, di Campo Calabro Sandro Repaci, il vicesindaco di San Roberto Paola Busceti, Carlo tansi già dirigente della Protezione civile in Calabria, Giuseppe Giordano consigliere con delega alla sanità per la Città metropolitana, il dottore Mario Patafio già delegato alla sanità per il comune di Scilla, Silvana Ruggiero presidente Agess, il dottore Eduardo Lamberti Castronuovo. Il sindaco dimissionario Pasquale Ciccone ha annunciato nel corso del suo intervento di aver incontrato nei giorni scorsi il commissario straordinario dell'Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, la quale ha garantito che i servizi sanitari esistenti resteranno a Scilla. (t.f)