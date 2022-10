Chiude, nel silenzio della politica e delle istituzioni, il Punto di Primo Intervento a Scilla

sp scillaE' di poche ora fa la notizia che in data odierna è stata disposta la sospensione "per motivi di sicurezza di utenti e operatori" - così recita la nota a firma dei dirigenti dell'ASP di Reggio Calabria - del Punto di Primo Intervento di Scilla.

Operatori quindi, in attesa di "buone nuove", messi a riposo. Nella stessa nota il personale medico ed infermieristico viene invitato, a partire da lunedì "a smaltire immediatamente eventuali ferie residue dagli anni precedenti e a programmare la fruizione di quelle dell'anno in corso in maniera tale, non sussistendo al momento esigenze di servizio, che gli Operatori tutti, come dai rispettivi CCNL, abbiano a godere, entro il 31/12, delle stesse".

Chiude, ancora una volta, il Punto di Primo Intervento nel silenzio totale della politica e delle Istituzioni. In passato non sono mancate manifestazioni pubbliche, l'ultima a Bagnara, in cui politici, sindaci, e rappresentanti di Enti pubblici non hanno mancato di dire la loro, e di annunciare azioni di varia natura. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Chi non rinuncia a lottare è il "Comitato Pro Ospedale di Scilla" che da sempre tiene alta l'attenzione su una struttura sanitaria nata soprattutto per volere degli scillesi. Lo stesso Comitato ha annunciato per sabato 15 ottobre alle ore 17.00 un sit-in di protesta in Piazza San Rocco a Scilla.

