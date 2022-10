Il Comitato pro Casa della Salute di Scilla il 15 ottobre scende nuovamente in piazza per "pretendere" il diritto alla sanità

ospedale-scillaSCILLA - Di seguito l'invito del Comitato pro Casa della Salute di Scilla a partecipare alla manifestazione che si terrà sabato 15 ottobre alle ore 17.00 in Piazza San Rocco.

E' ora di pretendere il diritto alla sanità

Carissimi scillesi nel 2010 viene disposta la dismissione dell'attività ospedaliera del presidio di Scilla, costruito grazie alla generosità dei nostri avi.

Nel 2012 sono stati individuati i siti dove collocare le case della salute, tra cui il presidio di Scilla.

Sempre nel 2012 si conferma l'esistenza di un finanziamento 8.270.000,00 assegnati per la casa della salute di scilla, ad oggi mai utilizzato per la sua ristrutturazione.

In oltre 10 anni, Scilla e il suo vasto bacino d'utenza, purtroppo subiscono lo scippo di vari servizi sanitari. Il 14 novembre 2021, il punto di primo intervento viene chiuso durante le ore notturne per mancanza di medici al pronto soccorso di Gioia Tauro.

A luglio del 2022 il punto di primo intervento viene completamente chiuso per circa una settimana, per mancanza di medici al pronto soccorso di Polistena. Riapre solo perchè ci troviamo in piena stagione turistica.

Con una comunicazione del 21.09.2022, emanata alla stampa dal commissario straordinario ASP di Reggio Calabria, abbiamo appurato che la nostra struttura nel giro di 24 ore avrebbe cessato l'erogazione dei servizi sanitari, perche' l'immobile a seguito di rilievi antisismici viene considerato pericoloso.

Alla luce di questo piccolo riassunto della fine della sanità pubblica a Scilla, noi, in qualità di cittadini, siamo chiamati a condannare le scelte fatte dall'ASP di Reggio Calabria in tutti questi anni. Scelte che non hanno dato scampo, penalizzando così la salute pubblica e il diritto alle cure sancito dalla costituzione italiana.

Da qui nasce la necessita' di intraprendere un percorso di sensibilizzazione presso i vertici politici e amministrativi affinche' scilla abbia la sua casa della salute riaperta, efficente, funzionale.

Pertanto vi aspettiamo sabato 15 ottobre 2022 in Piazza San Rocco alle ore 17,00 alla manifestazione pro-riapertura Casa della Salute di Scilla. E' importante la presenza di tutti per riavere i nostri diritti.

Comitato pro Casa della Salute di Scilla