SCILLA Non ci sono gli assistenti educativi a scuola, l’appello dei genitori dei minori

assistenti educativiA distanza di circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico mancano gli assistenti educativi per gli alunni diversamente abili. I genitori si sono recati più volte a palazzo San Rocco per chiedere spiegazioni e per sollecitare gli amministratori, oggi dimissionari, ad avviare il servizio di assistenza educativa.

<<Ci siamo sentiti rispondere- spiegano gli interessati- che il Comune non ha i fondi necessari per attivare il servizio. Come genitori abbiamo sollecitato le autorità preposte a trovare un’immediata soluzione al problema. Per i nostri figli la figura dell’assistente educativo è fondamentale a scuola. Eppureci era parso di capire che i fondi erano stati messi in bilancio. Oggi i nostri figli devono pagare la superficialità dell’amministrazione uscente. Cosi facendo si creano situazioni di diseguaglianza. Precisiamo che già dai primi giorni di scuola abbiamo chiesto agli uffici preposti il motivo per cui non era stato pubblicato il bando per gli assistenti educativi. L’istituto comprensivo “R. Piria” ha inoltrato da mesi la richiesta del servizio all’ente pubblico locale>>. A quanto è dato sapere i genitori si sono sentiti rispondere dalle autorità comunali che sarebbe bastata una variazione di bilancio, per recuperare i fondi necessari e far partire il servizio. Nel frattempo il sindaco Pasquale Ciccone e gli amministratori di maggioranza si sono dimessi e le famiglie dei bambini diversamente abili dovranno attendere il Commissario Prefettizio per chiedere l’attivazione del servizio. I tempi si allungano e i disagi per gli alunni aumentano in mancanza degli assistenti educativi, figure essenziali perché si occupano dell’autonomia e della comunicazione dei bambini. Se i nostri figli si trovano scoperti dal sostegno perché vengono assegnate poche ore oppure la docente di sostegno ha il giorno libero, il bambino ha difficoltà perché non è autonomo. Lanciamo un appello alla Vice Presidente della Giunta Regionale Giusy Princi perché si arrivi presto ad una soluzione>>.

Tina Ferrera