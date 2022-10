Baby Gang, Unarma: "Forze dell'Ordine alle prese con disagio giovanile dilagante"

unarma “L’inchiesta choc della Procura dei minori racconta uno spaccato che accomuna tantissime città e che, da fatto di cronaca, sta diventando un fenomeno preoccupante tra gli adolescenti, attentando soprattutto alla sicurezza di soggetti fragili e disabili” così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri –

“Come Forze dell’Ordine non vogliamo inscenare una lotta generazionale ma è evidente come le baby gang ormai operino come cellule criminali, utilizzando chat di gruppo per pestaggi occasionali e risse ‘goliardiche’, contravvenendo all’ordine pubblico e costringendo un dispiegamento di agenti che si trovano a placare così il disagio giovanile di adolescenti che dovrebbero essere seguiti dalle famiglie, non dalle autorità. La violenza di questi ragazzi è l’escalation di un malcontento su cui le istituzioni devono lavorare, affinché non diventi una piaga sociale”.