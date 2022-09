VILLA SAN GIOVANNI La Cooperativa sociale Rose Blu celebra i vent'anni di attività

locandina rose blu - La Cooperativa Sociale “ Rose Blu “- Ente di Terzo Settore ha sede a Villa San Giovanni ed opera nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal 2001. La pandemia ci ha impedito di festeggiare i vent’anni di attività a Dicembre 2021 ma questo momento celebrativo si svolgerà Sabato 17 Settembre alle ore 11,00 presso il Centro Diurno Rose Blu sito a Piale di Villa San Giovanni.

Sarà un momento di gioia insieme ad utenti e familiari per condividere il traguardo raggiunto in questo tempo di condivisione con le persone con disabilità e i loro familiari, un tempo segnato da crisi economica e la pandemia . Nella stessa giornata di sabato 17 settembre alle ore 18,30 appuntamento presso il Centro Diurno , sede in Via XXIII Agosto, Piale di Villa San Giovanni, affronteremo il tema della partecipazione alla vita sociale ed educativa dei minori con disabilità. L'incontro è un momento di ascolto delle associazioni e delle famiglie in vista della partecipazione al bando “Inclusi Tutti “ di Fondazione con i bambini al quale la Cooperativa Sociale Rose blu partecipa quale ente capofila, in scadenza il prossimo 30 settembre. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni.