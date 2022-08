Pellegrina in festa per onorare la sua Patrona

M. SSAnnCon la tradizionale “parata” nella chiesa parrocchialedella sacra effigie, si sono aperti ieri 11 agosto i festeggiamenti estivi in onore di Maria SS Annunziata patrona di Pellegrina.

Già nella giornata di lunedì 8 agosto, in piazza Unità d’Italia, si è tenuto un incontro di comunità sul tema “la parrocchia al centro, ieri, oggi e domani” nel quale è stata ripercorsa la storia della parrocchia di Pellegrina, dalle sue origini ad oggi, ricordando i sacerdoti che hanno prestato il loro servizio di evangelizzazione e cura delle anime e avviando un’importante riflessione sul presente e sul futuro di una comunità in cammino dal 1600.

Mercoledì 10 agosto è stata celebrata la Santa Messa incontrada Pomarelli, sede storica delle antiche masserie del borgo di Pellegrina; ieri 11 agosto piazza Maria SS Annunziata è stata trasformata in “Piazza Park”, con giochi e golosità di ogni genere per bambini e ragazzi.

L’intenso programma dei festeggiamenti religiosi e civili proseguirà fino a domenica 14 agostocon quotidiane celebrazioni dellaSantaMessa, giro per le vie del paese della banda, dei giganti, spettacoli musicali serali, luminarie e fuochi pirotecnici.

In particolare nella giornata di domenica: ore 8:00giro per le vie del paese del Gran Concerto Bandistico "F. Cilea" città di Delianuova;ore 9:30 solenne Concelebrazione Eucaristicapresieduta dal parroco padre Giuseppe Saraceno, con omelia di Monsignor Giacomo D'Anna; ore 18:30 Messa serale; ore 19:30 Processione per le vie del paese della sacra effigie di Maria SS. Annunziata; ore 22:00 balli e canti con il concerto di musica popolare Novataranta; ore 24:00 spettacolo di fuochi pirotecnici presso il campo sportivo a cura della ditta Foti; luminarie a cura della ditta FPService di F.scoPapandrea.

Durante la celebrazione religiosa di oggi, per sottolineare e rafforzare il legame della confraternita di Maria SS Annunziata con la comunità dei confratelli emigrati, che vive negli Stati Uniti d’America, verranno donati dal Priore Stefano Monterosso due stendardi raffiguranti l’immagine di Maria SS Annunziata, uno dei quali resterà alla confraternita, l’altro sarà consegnato ai confratelli emigrati per essere portato negli Stati Uniti dove il 25 marzo, nella chiesa di Our Lady of Grace Church in Fairview (New Jersey) viene celebrata la ricorrenza della solennità dell’Annunciazione.

Confraternita di Maria SS Annunziata

