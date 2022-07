BAGNARA CALABRA 16 bambini ucraini in fuga dalla guerra, accolti alla Cittadella dell'Immacolata

cittadella-immacolata-1 Sono giunti la scorsa notte alla Cittadella dell'Immacolata di Bagnara Calabra, dopo un viaggio lungo migliaia di chilometri, i bambini ucraini scappati dall'orrore della guerra che sta martoriando l'intera nazione ucraina in questi mesi. Al loro arrivo in terra Calabra, i Piccoli Fratelli e Sorelle dell'Immacolata - la comunità religiosa che vive alla Cittadella - si sono ritrovati dinanzi a dei visi impauriti, provati, sotto shock e pieni di tristezza ai quali, però, si è riusciti subito a strappare un sorriso grazie alla calorosa accoglienza a loro riservata.

Tutto questo è stato possibile grazie a un accordo tra il governo ucraino e la Fraternità dell'Immacolata di Bagnara. Un atto pubblico che ha permesso a 16 bambini dai 4 ai 13 anni, di mettersi al sicuro dalla minaccia dei bombardamenti che imperversano senza tregua le zone di provenienza. Accolti alla Cittadella di Bagnara insieme a due tutor interpreti, rimarranno stabilmente insieme alla comunità religiosa fino a quando la situazione nel paese di origine non permetterà il ritorno in patria. I bambini saranno seguiti in questa permanenza a Bagnara da tre psicologhe, sorelle consacrate appartenenti alla Fraternità, le quali metteranno la loro professionalità al servizio dei nuovi ospiti con lo scopo di far superare lo shock di aver abbandonato casa, genitori e amici a causa di questa guerra inaudita. La comunità religiosa, inoltre, si prenderà cura dei piccoli ospiti con affetto e grande entusiasmo: già è partita la macchina organizzativa per mettere in campo attività ludiche e balneari affinché si faccia di tutto per garantire un clima di serenità e cancellare quel terribile ricordo dell'orrore vissuto negli ultimi giorni in patria.

In momenti drammatici come questi, la Chiesa cattolica e in particolare la Fraternità dell'Immacolata di Bagnara, si conferma baluardo di carità e solidarietà secondo lo spirito evangelico di accoglienza che da sempre la contraddistingue. Una missione, questa, che senza dubbio trova fondamento nelle parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli e riportate nel vangelo di Marco: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me».

