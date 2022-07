Riprende l’attivita’ del punto di ascolto del centro antiviolenza Ariel a Bagnara Calabra

volantino-focal-point-ariel 2021b-e1630917473546-1280x720Il punto di ascolto del centro antiviolenza gestito dall’associazione CENTRO D’ASCOLTO ARIEL riapre grazie al contributo della Regione Calabria (Dipartimento Salute, Pari Opportunità).

Il Focal Point era stato realizzato nell’ambito del progetto DONNE SICURE, avviato nel 2021 e conclusosi il 17 maggio 2022. Il Centro ha richiesto e ottenuto l’approvazione di un nuovo programma di interventi per contrastare la violenza sulle donne, in continuità con il progetto DONNE SICURE. l’Associazione ha potuto così riavviare il Focal Point presso la sede della “Sezione n. 2 Associazione Benessere e Salute” di Bagnara Calabra, in Via Oberdan n. 19, mantenendo l’apertura dalle ore 17,30 alle ore 19,30, nei giorni di martedì e giovedì.

I servizi del Focal Point Ariel si rivolgono alle donne che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le forme, dentro e fuori la famiglia. Un’operatrice qualificata sarà gratuitamente a disposizione per attività di ascolto e per fornire informazioni utili. Le donne accolte presso il punto di ascolto potranno, inoltre, implementare il proprio percorso di tutela afferendo ai servizi erogati presso la sede principale del Centro antiviolenza, sita in località Gallico, Comune di Reggio Calabria. Si ringrazia il presidente della Sezione Benessere e Salute, Salvatore Iannì, per aver rinnovato l’interesse a collaborare con il Centro d’Ascolto Ariel al fine di favorire ogni iniziativa utile sul territorio di Bagnara Calabra per aiutare le donne vittime di violenza.