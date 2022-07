Volontariato, l'arte del noi il 15 e 16 luglio a Polistena volontari in festa con la comunità

Manifesto IO SIAMO 5 “L’arte del noi. Dire, fare, sentirsi comunità”. Questo il titolo della festa del volontariato della Piana che si terrà nelle sere di venerdì 15 e sabato 16 luglio a Polistena nel suggestivo scenario del Piazzale Trinità.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria con il patrocinio e con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Polistena e con l’adesione delle associazioni ASPI Padre Monti, Coloriamo l’arcobaleno, Il Samaritano e La Fenice di Polistena, Auser, Croce Rossa Italiana e La Fata Turchina di Taurianova, Avis di Laureana di Borrello, CRAG Senza Frontiere di Cinquefrondi, San Giorgio Soccorso di San Giorgio Morgeto, Diabaino Vip della Piana , i Volontari di Gioia Tauro e la sezione Aism di Palmi-Polistena.

“Una festa pensata come tributo e contributo del volontariato all’idea di comunità; per mettere al centro le parole, i gesti, i sentimenti che muovono e alimentano le comunità e il bene comune; per evocare la bellezza dello stare insieme, l’energia e il potenziale che nascono dagli incontri, dal dialogo, dalla condivisione di prospettive e di sogni”, come afferma il presidente del CSV Ignazio Giuseppe Bognoni.

Un programma ricco di attività e di proposte molteplici e diversificate, declinato con registri e linguaggi alternativi e non convenzionali – dai laboratori di espressione corporea alla musica, dal teatro civile alle arti decorative – in un susseguirsi di esperienze coinvolgenti, accessibili, aperte e adatte a tutti, animate dai volontari, da esperti e da artisti.

Si inizierà il venerdì intorno alle 20:00 con i saluti istituzionali, durante i quali interverranno il Sindaco di Polistena Dott. Michele Tripodi e il Presidente del CSV dei Due Mari Dott. Ignazio Giuseppe Bognoni.

Subito dopo un laboratorio di Danza Movimento Terapia guidato dall’insegnante Agata Scopelliti offrirà ai volontari, e a chiunque vorrà unirsi a loro, l’opportunità di ritrovarsi e di sperimentare uno scambio relazionale e una dimensione collettiva basati sull’espressione corporea e sull’ascolto delle emozioni proprie e altrui.

A seguire, un breve momento scenico a cura delle associazioni svelerà le parole scelte dai volontari per declinare il concetto di comunità, parole che troveranno anche forma in una perfomance di pittura estemporanea a cura della pittrice Luisa Malaspina e che si trasformeranno poi in attività interattive a tema, che i volontari proporranno nel piazzale, fuori dagli stand, coinvolgendo i passanti nella costruzione partecipata di significati e di installazioni simboliche.

Tale attività di coinvolgimento continuerà sabato sera, quando “L’arte del Noi” troverà la sua massima espressione in un’opera collettiva, di decorazione e riqualificazione di alcuni elementi del Piazzale a cura dei volontari e dei cittadini che vorranno unirsi a loro, sperimentando concretamente il potere di cambiamento che nasce dall’impegno e dalla partecipazione civica.

Proprio per celebrare l’arte del noi, la festa si concluderà con lo spettacolo dal titolo #IOSIAMO, prima opera teatrale dedicata ai volontari con la quale l’attrice Tiziana Di Masi racconta e interpreta le storie di chi sta cambiando il nostro Paese, accendendo i riflettori su chi dedica agli altri tempo e azioni solidali. Una pièce di rilevanza nazionale, che ha debuttato a Milano nel 2018 e ha fatto tappa anche al Senato della Repubblica nel 2019 e a Padova Capitale Europea del Volontariato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a febbraio 2020.

#IOSIAMO attiverà un momento di aggregazione e di condivisione, con un percorso narrato per stimolare tra gli spettatori una grande e irrinunciabile domanda: cosa posso fare io per gli altri? Perché, come dice lo slogan dello spettacolo, l’amore non è mai inutile. L’artista donerà voce a tante storie, da l sud al nord della nostra Italia. Lo spettacolo inoltre sarà personalizzato dedicando una finestra a una storia di volontariato locale a Km zero, a significare che il bene è ovunque, basta saperlo riconoscere. Ciò accadrà anche a Polistena, dove Tiziana Di Masi incastonerà nel suo racconto e svelerà al pubblico una storia speciale, una storia attualissima di impegno umano e civile che nasce nella Piana e porta il volto più bello della Calabria nel mondo intero.

Durante la festa, infine, verranno comunicati e premiati i vincitori del concorso fotografico Scatti di Valore, giunto alla sua XI edizione e promosso dal CSV dei Due Mari in diverse scuole della Città Metropolitana per ascoltare, accogliere e promuovere gli sguardi speciali dei giovani intorno ai valori del volontariato.

La partecipazione a tutti gli eventi in programma è libera e gratuita, la festa è aperta a tutte e a tutti.