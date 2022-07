Vitasì, ecco il corso professionale triennale per il conseguimento della qualifica di operatore della ristorazione-allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

vitasi Selezioni allievi per Corso di Formazione triennale di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al conseguimento della qualifica professionale in modalità duale: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE per n. 15 giovani della durata di 3000 ore

Reggio Calabria li 01/07/2022;

Nell'ambito delle attività previste dall’Avviso Pubblico per la presentazione dell'offerta formativa duale dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento della qualifica professionale - Ciclo Formativo 2021/2024 (a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione Calabria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n. 144/1999, come integrate dall’art. 32, co. 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), l’Agenzia Formativa "Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale” di Reggio Calabria ha pubblicato un bando per la presentazione di domande per la partecipazione al Corso di Formazione triennale di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al conseguimento della qualifica professionale in modalità duale: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande per n. 15 giovani della durata di 3000 ore.

La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando i modelli che costituiscono allegati del bando reperibili sul sito internet www.vitasi.it, sulla pagina Facebook Coop. sociale Vitasì e presso la segreteria della Cooperativa Sociale Vitasì sita in Via SS 184 I tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria (RC), e dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiamata nei modelli.

La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione richiamata nei modelli, potrà pervenire in una delle seguenti modalità:

• Posta raccomandata AR;

• PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

• Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

• Brevi manu, al seguente indirizzo: VITASI’ Cooperativa Sociale Impresa sociale, Via S.S. 184 I tratto n. 16 Scala B 89135 Gallico Superiore (RC).

Il bando rimarrà aperto fino al 15 luglio 2022 e verrà eventualmente prorogato qualora non venga raggiunto il numero di istanze di adesione previste.

La partecipazione al corso è gratuita.

