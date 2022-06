Bagnara momenti di gloria e solidarietà: iniziativa AVIS sabato scorso a Bagnara Calabra

avis - bagnara -Si è svolta in Piazza Matteotti la manifestazione “Bagnara momenti di gloria e di solidarietà“ promossa da Avis Regionale Calabria con il supporto della Comunale di Bagnara Calabra alla presenza delle Forze Armate. Alzabandiera alle 9 in Piazza Morello, presenti il Sindaco, le Autorità Militari, Civili e Religiose. Successivamente la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti di tutte le guerre con il supporto della “Orchestra di Fiati - Citta' di Bagnara.

Alle ore 18.45 l'ammaina bandiera ha preceduto l'incontro in piazza Matteotti, iniziativa che nasce nell'ambito delle celebrazioni per la giornata mondiale del donatore e vuole sottolineare come la donazione del sangue e del plasma rappresenti un eccezionale strumento di integrazione che permette di superare ogni differenza. La presenza sul territorio di Avis accanto alle 4 Forze Armate evidenzia l'impegno per i valori di solidarieta' promossi anche attraverso un gesto altamente, etico e di umana solidarieta', che celebra l'amore incondizionato per la vita e nutrono pieno rispetto per il ricevente e per l'ammalato.