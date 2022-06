AVIS, "Dal mare alla montagna", oggi la fiaccola della vita in Piazza Matteotti a Bagnara Calabra

test Riparte oggi da Bagnara Calabra la fiaccola della vita che prima della pandemia era stata un'occasione importante per sensibilizzare i cittadini di tutta la provincia di Reggio Calabria all'importanza della donazione Sangue e prodotti emoderivati, infatti, sono indispensabili per la salute di milioni di persone e possono essere considerati a tutti gli effetti farmaci "salvavita". Donare rappresenta uno degli atti più concreti di solidarietà e, cosa non trascurabile, permette di monitorare gratuitamente anche la propria salute.

La manifestazione promossa da Avis Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto della Sezione comunale di Bagnara Calabra e delle consorelle comunali di tutta la provincia di RC, partira dal porto con la mini regata che portera' gli studenti dell'Istituto Superiore d'Istruzione “E. Fermi" ad accendere sul mare la fiaccola per raggiungere come Ulisse il litorale antistante la piazza Matteotti. Le operazioni saranno coordinate dalla Capitaneria di porto di Bagnara Calabra con il supporto delle motovedette della Guardia Costiera Direzione Provinciale di RC. Sul litorale la fiaccola giungera' nelle mani del primo cittadino che la consegnera' ai maratoneti per l'nizio del percorso cittadino. Alla presenza delle Autorita' Civili, Militari e Religiose in piazza Matteotti avra' inizio lo screening sanitario gratuito aperto alla popolazione con prenotazione obbligatoria presso il gazebo Avis Dopo la conclusione della maratona la fiaccola ardera' per tutta la mattina nel braciere della solidarita' fino alla conclusione della giornata per essere consegnata nelle mani dei rappresentanti di Avis Provinciale e proseguire il suo simbolico cammino nella provincia di Reggio Calabria durante l'estate 2022. La manifestazione vedra' la presenza dell’Orchestra dei Fiati Citta' di Bagnara Calabra che eseguira' in piazza alcuni brani musicali.

Ufficio di Presidenza di Avis Bagnara Calabra