Avis regionale, il Camper della Salute domenica 19 giugno 2022 a Bagnara Calabra per una giornata di screening gratuiti

Camper della Salute In occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale dei donatori 2022 domenica 16 giugno 2022 dalle ore 8.45 alle ore 12.00 presso Piazza Matteotti (difronte Municipio) saranno effettuati screening gratuiti alla popolazione. Per accedere alle prestazioni presso il gazebo Avis saranno ritirati i vaucher delle visite prenotate.

Le prenotazioni possono essere effettuate anche per il tramite del proprio medico di medicina generale o direttamente ai numeri dedicati di seguito elencati per le singole specialità. I professionisti effettueranno le prestazioni gratuitamente e solo per un numero massimo di visite consentito dalla fascia oraria prevista. Non saranno effettuate visite oltre il numero massimo previste e non prenotate.

Verra data priorita' alle persone che avranno effettuato le prenotazioni ai numeri dedicati

Pneumologia: Dott. Battaglia Carmelo

Neurologia: Dott. Quattrone Gabriele

INFO PRENOTAZIONE: 3405631086

Cardiologia: Dott. Golotta Pietro

Otorinolaringoiatria: Dott. Porcino Simone

INFO PRENOTAZIONE: 3473267202

Angiologia: Dott. Scarlata Emanuele

Senologia diagnostica: Dott.ssa Fava Maria

INFO PRENOTAZIONI: 3473047317

Reumatologia: Dott. Caminiti Maurizio

Endocrinologia tiroidea: Dott. Aragona Giuseppe

INFO PRENOTAZIONI: 3773896133

Nutrizione e metabolismo: Dott. Sofio Carmine

INFO PRENOTAZIONI: 3498352670

UFFICIO DI PRESIDENZA DI AVIS COMUNALE BAGNARA CALABRA