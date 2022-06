MARINA DI GIOIOSA IONICA Sabato 11 giugno la presentazione del progetto RE.S.P.I.R.O. per la Calabria

progetto respiroCon il presente invito, la rete del progetto RESPIRO, selezionato daCon i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vuole portare l’attenzione sulla condizione, complessa e sommersa, dei cosiddetti orfani speciali, i bambini e le bambine rimasti orfani a seguito della morte di un genitore per mano di un altro genitore.

Il progetto RESPIRO intende promuovere un modello di intervento e di cura che possa garantire una risposta efficace per la protezione di bambini e bambine quando si verifica un crimine domestico, affinché i più piccolie i loro familiari non siano più soli, ma vengano accompagnati in un percorso di sostegno.

Il progetto vuole inoltre favorire un cambiamento culturale, costruendo insieme ai media e ai comunicatori un’alleanza per diffondere un nuovo approccio alla prevenzione della violenza domestica.

Sono oltre 2.000 gli orfani di femminicidio in Italia. Gli eventi traumatici e dolorosissimi che i cosiddetti orfani speciali devono affrontare hanno un impatto psicologico devastante con conseguenze su tutta la loro sfera di vita. (Dati Osservatorio Con I Bambini – Openpolis 2021)

A dare vita a questo intervento quadriennale è una rete di 13 partner attivi su tutto il territorio nazionale e in particolare in Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Ente coordinatore per la Calabria l’Associazione S.IN.A.PSI., di Marina di Gioiosa Jonica, con la partecipazione di una qualificata rete regionale che comprende numerosi Centri Antiviolenza, Enti del Terzo Settore, Comuni e Associazioni di Comuni (ATS), Università della Calabria, ENPAP, Ordine degli Assistenti Sociali, Forze dell’Ordine, Prefettura, Uffici Giudiziari, Scuole, Dipartimento Politiche Sociali della Regione, Camere Minorili. In tutto 54 realtà attiveda diverso tempoin Calabria.

Per contatti e interviste:

Giuseppe Lombardo, presidente SINAPSI, cell 3290634823;

Daniela Diano, Referente regionale CISMAI, cell 3282237774

Il progetto è stato selezionato daCon i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Il progetto è realizzato daIRENE ’95 Cooperativa Socialein partenariato con:Az. Ospedaliera Giovanni XXIII di Bari, Centro Famiglie Catania, Cestrim onlus, CISMAI, CIPM Sardegna, Consorzio CO.RE, Progetto Sirio, Save The Children, Terre des Hommes, Centro Antiviolenza Thamaia, Koinos coop.sociale, Associazione SINAPSI