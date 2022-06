SCILLA Arrivano i turisti, ma il Punto di primo intervento di notte rimane ancora chiuso

scilla-casa-salute Nei mesi estivi il paese accoglie numerosi turisti e il servizio del punto di primo intervento della Casa della Salute rimane ancora chiuso di notte. Non sono valse le proteste pacifiche davanti al presidio sanitario per smuovere le coscienze. Un gruppo di cittadini per mesi ha organizzato sit-in di protesta per chiedere la riapertura del PPI h24 e anche il sindaco Pasquale Cicconeha aderito. Il 1 aprile è saltata l'apertura di notte del servizio sanitario gettando nello sconforto il bacino d'utenza.

Il gruppo di attivisti ha scvritto anche al governatore Roberto Occhiuto per chiedere l'immediata riapertura del PPI di notte. Con il passare dei mesi gli attivisti hanno pensato di trasformare i sit-in in qualcosa di concreto costituendo un comitato pro Casa della Salute per vigilare e operare nell'interesse della sanità pubblica scillese. Sono trascorsi sette mesi dalla chiusura del PPI di notte e dopo tanto clamore non si sente più parlare di una possibile riapertura. D'estate la popolazione aumenta grazie ai turisti che scelgono Scilla per le vacanze e il PPI è il riferimento per l'area della Costa Viola.