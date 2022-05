CsaIn (Ente di promozione sportiva) e Avis Calabria assieme per la promozione di corretti stili di vita

avisIncontro al "Fermi" di Bgnara Calabra

Il progetto “crescere con gusto" giovani, sport e alimentazione approda nella provincia di Reggio Calabria. Presso l'istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara Calabra, si terra' un incontro seminario sui temi dell'alimentazione e sull'importanza di abbinare la pratica sportiva ad una dieta equilibrata ed ad uno stile di vita sano.

L'iniziativa promossa in cinque scuole della Regione Calabria, una per ciascuna provincia, prevede la partecipazione di un nutrizionista e di un psicologo che spiegheranno ai ragazzi l’importanza di mangiare sano e gli aspetti psicologici e motivazionali legati al cibo e allo sport. Il progetto rientra nelle attivita di collaborazione tra Csain e Avis Calabria a seguito del protocollo d'intesa fortemente voluto dai due Presidenti, rispettivamente Amedeo Di Tilla e Franco Rizzuti e firmato il 6 febbraio u.s. Un ringraziamento particolare al DSA Prof. G. Romeo per la sua sensibilita' e per la disponibilita' nell'offrire ai ragazzi della scuola media una importante occasione di accrescimento culturale e sportivo.

Ufficio di Presidenza Avis Comunale OdV Bagnara Calabra