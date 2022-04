LOCRI “Salviamo la Terra!”, cominciamo con un orto in bottiglia

orto in bottigliaParte la programmazione delle attività del progetto “Salviamo la Terra!”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età” (Educare Insieme).

Le attività programmate coinvolgeranno circa 100 minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni in una serie di esperienze laboratoriali e non solo, che consentiranno loro di entrare in contatto con spazi ambientali e paesaggistici e con una necessaria condivisione di pratiche di consumo responsabili. Il prossimo 30 aprile presso la Villa “Angelo Frammartino” di Caulonia Marina si terrà il primo laboratorio pensato per i minori che parteciperanno alle attività progettuali, rendendosi artefici e costruttori di un atteggiamento responsabile e in grado di “salvare la Terra!”.

Il laboratorio “Orto in bottiglia” sarà un momento di sperimentazione e apprendimento informale e concreto, attraverso la possibilità di mettere le mani nella terra e comprendere l’importanza della cura di un orto e della vegetazione in generale. Si praticheranno tecniche di micro coltivazione abbinate al riciclo di materiali che altrimenti diventerebbero rifiuti. Si potranno comprendere l’importanza e la salvaguardia dei cicli di vita delle piante e della loro stagionalità così come la possibilità di evitare gli sprechi e di rigenerare vita da quelli che normalmente sarebbero scarti in cucina (c.d. regrowing).

Un modo, insomma, per avvicinare i bambini e i ragazzi all’ambiente partendo però dal proprio stile di vita, dall’alimentazione quotidiana e dalla necessaria coscienza critica che deve accompagnare anche i consumi e gli acquisti.