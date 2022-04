Lions Day a Bagnara Calabra con la raccolta di occhiali usati

Lions Bagnara - Raccolta occhiali usati Lions Day oggi a Bagnara Calabra per il Club "Torre Ruggero" che, in Piazza "Rosario Villari", si è presentato alla cittadinanza facendo conoscere i programmi, le iniziative, i progetti realizzati per i territori e le comunità, e per fornire tutte le informazioni sulla più grande realtà associativa mondiale di servizio, riservando una particolare attenzione alle tematiche dell’ambiente, alla prevenzione e all'educazione sanitaria.

Impegno particolare oggi per le malattie degli occhi con la campagna di raccolta degli occhiali da vista dismessi non più usati che, dopo raccolti saranno inviati al centro nazionale Lions per essere rigenerati e poter tornare utili negli ospedali pediatrici e in quei paesi in via di sviluppo.