Incontriamoci Sempre, Vigilia di Pasqua ricca di emozioni al Gom e a Chianalea

gom rc Vigilia di Pasqua ricca di amore, grazie ai pasticceri Reggini dell'Apar, ad Incontriamoci Sempre, ai Pagliacci Clandestini e a Bleu de Toi. "La mattinata trascorsa assieme ai bambini ricoverati al reparto di Pediatria del Gom di Reggio Calabria" dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "è stata molto bella: le tante uova di cioccolato e le classiche pecorelle pasquali di pasticceria, hanno regalato molte emozioni. Un grande successo grazie anche alla partecipazione del personale medico ed infermieristico. La frase scritta all'ingresso del reparto ha racchiuso questo dolce momento: BUONGIORNO, A CHI CREDE CHE QUALCOSA DI MAGICO, MERAVIGLIOSO SIA SEMPRE POSSIBILE."

Nel pomeriggio, l'iniziativa si è spostata a Chianalea, in Piazza Porto Salvo, grazie a Don Francesco ed all'organizzazione del Bleu De Toi e con la presenza attiva dell'Apar, di Incontriamoci Sempre, dei Pagliacci Clandestini, e del maestro Adolfo Zagari con la sua dolce Fisarmonica "Abbiamo trascorso" prosegue Strati "un pomeriggio con tantissimi bambini, genitori e nonni, in cui si è respirato, anche grazie alla bellissima giornata, un momento di pace e condivisione assieme alle famiglie. La felicità di tutto il gruppo che ha organizzato questa vigilia di Pasqua 2022 , è quello di aver regalato molti sorrisi, che sono la vera ricchezza dell'umanità. Un grazie all'Azienda Monardo che ha donato le Uova Pasquali ed al Supermercato di Reggio a S.Caterina ed in quel di Scilla"



Il Direttivo di INCONTRIAMOCI SEMPRE, APAR, PAGLIACCI CLANDESTINI e BLEU DE TOI