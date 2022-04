Incontriamoci Sempre, doppio appuntamento con i bambini per sabato 16 Aprile

locandina pasqua2022 web2 Con grande spirito unitario, Incontriamoci Sempre, Apar, Bleu de Toi, Pagliacci Clandestini, Scuola Araniti e Monardo, si sono impegnati per regalare un sorriso a tanti bambini. Stamane, il primo appuntamento alle ore 11,00 al Reparto di Pediatria del Gom di Reggio Calabria, con la consegna delle Uova Pasquali e dei dolci della tradizione Pasquale.

Successivamente, alle ore 16.00, saremo presenti in piazza Porto Salvo a Chianalea, per la gioia di tanti bambini. In questo momento particolare, pensando alle sofferenze di tanti bambini che vivono la tragedia della guerra in molti posti del nostro pianeta, è nostro dovere trasmettere messaggi di calore, solidarietà e pace. In queste ore stiamo intensificando gli sforzi, grazie a tanti cittadini ed Aziende che stanno donando, per poter accontentare più bambini possibile.