Avis Scilla, premiati gli alunni del Comprensivo "R. Piria"

avis scilla foto Nei giorni scorsi si è svolta la premiazione del concorso "Crea uno slogan e fatti promotore di vita" promosso dalla locale sezione Avis e rivolto alle terze classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto cmprensivo "Raffaele Piria" di Scilla. Sono stati premiati, per la sede di Scilla Centro "Giovanni Minasi" Miriamo Pontillo; per la sede di Melia Antnino Morena; per la sede di Solano Superiore un elaborato di gruppo realizzato da Giuseppina Bueti, Giuseppe Iannolo, Giuseppe Nocera, Pasquale Pio Novella, Elisabetta Squillace e Aurora Vizzari.

La cerimonia si è tenuta in presenza per gli studenti della classe terza del plesso "Minasi", in videoconferenza per utti gli altri studenti. Ai partecipanti al concorso è stato consegnato un dizionario in formato tascabile inglese-italiano e ai vincitori è stato assegnato un buono di 100 euro. Ha preso parte all'evento la dirigente dell'istituto comprensivo "Piria" Daniela Pnzera che ha ringraziato le docenti Maria Richichi (referente dell'iniziativa), Paola Burzumati e Giuseppina Piscioneri. Presente anche Mnica Follino consigliera comunale con delega all'istruzione.

<<Con la sinergia tra scuola e volontariato - hanno detto i volontari Avis di Scilla - possiamo consolidare nei ragazzi la cultura del dono, la cultura della condivisione per formare persone attente ai bisogni ed educarli alla cittadinanza. I progetti avranno sicuramente una continuità nel tempo>>. Il gruppo Avis Scilla ha ringraziato la dirigente dell'istituto "Piria" Daniela Panzera, i docenti referenti, l'amministrazione comunale, e gli studenti <<per i loro elaborati e la sensibilità mostrata al tema trattato>>.

Tina Ferrera