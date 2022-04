Corredino Sospeso e la linea solidale a sostegno di nuove piccole vite e della famiglia

Pensieri sospesiÈ stata una domenica meravigliosa quella di ieri, densa di emozioni e partecipazione, in piazza Duomo con l’iniziativa Festa di PrimaVera. È stata l’occasione per le volontarie di Corredino Sospeso per trasformare un momento di festa in un prezioso atto di amore verso chi vive nel bisogno, lanciando la linea solidale “pensieri sospesi”, un segno col quale donare una grande speranza a tanti bambini e genitori per crescerli serenamente.

Il must della Pasqua Solidale, di quest’anno, targata Corredino Sospeso è la Colomba Cake, che nasce dalla generosità dai maestri pasticceri Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait), da sempre vicini al nostro progetto e molto attenti al mangiare sano dei più piccoli. Per questo una morbida torta con solo ingredienti naturali da gustare a colazione e a merenda da grandi e piccini è stata realizzata in collaborazione con la Pasticceria La Mimosa.

Ma tra gli oggetti solidali c’è tanto altro: tazze, porta uovo, campanelle, uova in ceramica, pecorelle e farfalle realizzate, decorate a mano e personalizzate da artigiani reggini per decorare con i colori della gioia e del cuore questi giorni di festa.

Insomma tante opportunità con un unico fine: dare la possibilità, a fronte di un tuo contributo minimo, a tante mamme di crescere i propri figli serenamente.

I pensieri sospesi li potrai trovare da oggi presso la sede dell’associazione nei seguenti giorni e orari:

oggi 8.30/11.00

martedì 9.00/11.30 e ⁩ 16.00/18.00

16.00/18.00 mercoledì 15.30/17.30

giovedì 9.00/11.00

venerdì 15.00/17.00

sabato 10.00/12.00

Sarà una settimana in cui le volontarie apriranno le porte al loro mondo fatto di amore per i bambini. Sarà possibile andare in sede anche solo per: donare corredino, pannolini, prodotti igiene, chiedere supporto, donare gomitoli di lana merinos o cotone per i nostri piccoli prematuri e perché no avvicinarsi al servizio come volontario/a.

La sede di Corredino Sospeso si trova in Viale Amendola 1 D/E (questo il link con la posizione esatta: https://goo.gl/maps/jz9o4DKNTZGinvEeA).

Per ricevere informazioni è possibile scrivere un messaggio whatsapp al numero 327 321 45 62 e per avere conferma di modifica o rettifica di giorni e orari di apertura è consigliabile consultare sempre lo stato whatsapp del medesimo numero.