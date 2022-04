Avis e solidarietà: borse di studio per la scuola primaria e secondaria

A Scuola con AvisBorsa di studio della Solidarietà" - Avis Regionale Calabria - Banca Credito Cooperativo di Cittanova - undicesima edizione

Avis Regionale Calabria e Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, grazie alla consolidata collaborazione, hanno promosso per l’anno scolastico 2021/2022 la “Borsa di studio della Solidarietà” arrivata alla sua undicesima edizione e rivolta agli studenti delle scuole calabresi sui temi:

1. La ricchezza del Volontariato.

2. La pace si realizza con il dono.

Per la partecipazione alla borsa di studio è richiesto:

Per la Scuola Secondaria di II Grado un elaborato sotto forma di video-shot / video o sketch significativi inerenti al tema scelto. Per la Scuola Secondaria di I Grado un elaborato sotto forma di fumetto inerente al tema scelto. Per la Scuola Primaria la realizzazione di un racconto sotto forma di una breve fiaba illustrata inerente il tema scelto

Premi previsti

• Per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado sono previsti cinque primi premi da € 200,00 ciascuno, cinque secondi premi da € 150,00 ciascuno. Per ogni provincia calabrese, saranno assegnati un primo e un secondo premio.

• Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono previsti cinque primi premi da € 150,00 ciascuno e cinque secondi premi da € 100,00 ciascuno. Anche in questo caso, per ogni provincia calabrese, saranno assegnati un primo e un secondo premio.

• Per la Scuola Primaria sono previsti cinque primi premi da € 100,00 ciascuno e cinque secondi premi da € 50,00 ciascuno, anche in questo caso distribuiti uno per provincia.

• Sono, inoltre, a carico della sede regionale dell’Avis Calabria, gli attestati di partecipazione per tutti gli studenti che avranno inviato i loro eelaborati

Gli studenti degli Istituti delle Scuole Primaria e Secondaria di I e II grado di Bagnara Calabra sono stati coinvolti nell’attivita' di promozione del dono, della solidarietà e della pace e, quindi, per la riuscita dell’iniziativa.

Ufficio di Presidenza Avis Comunale OdV di Bagnara Calabra