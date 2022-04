Avis: La promozione del dono attraverso l’arte

art - avisAl via la seconda edizione del concorso artistico “PlasmArt” ideato da Avis Comunale Latina. Quattro le categorie da scegliere per realizzare il proprio lavoro: per partecipare c’è tempo fino al 31 maggio

Promuovere e sensibilizzare la donazione di plasma attraverso il linguaggio più aperto e libero possibile: l’arte. È con questo obiettivo che, per il secondo anno consecutivo, Avis Comunale Latina ha lanciato “PlasmArt”, il concorso artistico a premi ideato proprio per far conoscere sempre meglio questo gesto così semplice, ma fondamentale per tante persone. Soprattutto in un momento storico particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando in cui, mai come oggi, è importante alimentare lo spirito di solidarietà umana e sociale.

Dopo il battesimo della prima edizione(60 furono le opere presentate), l’iniziativa si ripete anche quest’anno. “PlasmArt” è aperto a tutti, sia ai donatori che a chi non lo è, e chiunque ha la possibilità di partecipare e inviare, entro il 31 maggio, le proprie opere. Le categorie nelle quali concorrere sono quattro: fotografia, disegno, pittura e artwork (digitale). Oltre a rispettare i requisiti tecnici (consultabili insieme al regolamento completo a questo link), il lavoro consegnato dovrà:

Essere originale e inedito

Essere ceduto a titolo gratuito ad Avis Comunale Latina e consegnato per l’esposizione a carico dell’artista

Contenere un riferimento al tema principale: il dono del plasma

Essere correlato di: nome e cognome dell’artista o nome del collettivo, indirizzo e-mail, numero di telefono, titolo, descrizione, categoria di candidatura (fotografia, pittura, disegno, artwork)

Rispettare le specifiche tecniche

Rispettare i formati digitali accettati JPEG/PNG/PDF

Partecipare è semplicissimo: basterà compilare il form all’interno del sito del concorso allegando la propria opera o, in alternativa, inviarla insieme ai propri dati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite WhatsApp al numero +39 375 5553022.

Dal 1° al 13 giugno sarà possibile votare l’opera mettendo un like o una reazione nell’album dedicato che sarà pubblicato sulla pagina Facebookdi Avis Comunale Latina. Anche quest’anno la premiazione è in programma il 14 giugno, data in cui si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, all’interno del Cinema Multisala Oxer che ospiterà la rassegna. Il vincitore riceverà la somma di 1000 euro in buoni spendibili su Amazon.

Volete fare la vostra parte raccontando l’importanza della donazione di plasma attraverso una realizzazione artistica? “PlasmArt” aspetta solo voi.

Ufficio di Presidenza AVIS COMUNALE ODV Bagnara Calabra