REGGIO CALABRIA Delegazione di As.N.A.L.I. ricevuta in Prefettura

asnaliDelegazione di As.N.A.L.I., guidata dal Presidente Regionale Rosario Antipasqua e Il Coordinatore Provinciale Vincenzino Andiloro, è stata ricevuta presso gli uffici della Prefettura di Reggio Calabria dal Capo di Gabinetto, Dott. Marco Oteri, mentre fuori dalla Prefettura c’era un gruppo di operatori, commercianti su aree pubbliche che svolgono il mercato in stato di agitazione, per discutere le problematiche che riguardano l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale 2022 nel Comune Città di Reggio Calabria.

Il Presidente Antipasqua ha ribadito che nonostante le numerose note ed incontri avuto con l’Assessore all’ Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria dott.ssa Martino Angela, ad oggi nulla è cambiato in riferimento al calcolo del canone unico patrimoniale con somme molte elevante, oltre il 100% rispetto al 2019/ 2020. As.N.A.L.I. , tramite il suo Coordinatore Provinciale Vincenzino Andiloro ha ribadito che la categoria dei commerciati è in stato di agitazione e sarà tutelata in ogni sede opportuna.

Le richieste avanzate dal sindacato sono il congelamento del pagamento della relativa tassa con il ricalcolo in base alla normativa in applicazione del regolamento CUP e l’immediata convocazione in prefettura di un tavolo tecnico insieme all’ Amministrazione Comunale, per discutere la questione canone e lo sviluppo delle aree dei mercati. Il dott. Oteri ha ascoltato con molta attenzione le richieste che sono state avanzate da parte dell’Associazione di categoria, dichiarando che si farà da porta voce di tali richieste con S.E. Il Prefetto dott. Massimo Mariani.