REGGIO CALABRIA I Giovani di AVIS e la gestione delle maxi emergenze

Be PresilientLa Consulta Nazionale si è riunita a Reggio Calabria il 19 e 20 marzo. Obiettivo, implementare le strategie di intervento attraverso il progetto Be Presilient.

Come l’ha definita la vice Coordinatrice, Greta Pieracci, «è stata la prima volta solo tra noi giovani da quando è iniziato il mandato del nuovo esecutivo». Una due giorni carica di entusiasmo e di proposte per il futuro, in particolare nella gestione delle maxi emergenze, questo hanno rappresentato sabato 19 e domenica 20 marzo per la Consulta Nazionale AVIS Giovani riunitasi a Reggio Calabria.

Il weekend si è aperto prima con l’Esecutivo insieme al Gruppo Giovani della Calabria, poi nel pomeriggio è proseguito con gli interventi di Paolo Ghezzi (consigliere nazionale e membro dell’Esecutivo con delega a formazione, progetti innovativi, protezione civile e giovani​​​​​) e Giuseppe Marano (referente del Centro nazionale sangue su Emovigilanza e sorveglianza epidemiologica), su modalità di intervento della colonna mobile di cui fa parte AVIS Nazionale e gestione del sangue in occasione delle maxi emergenze. Dare rilevanza alla prevenzione, sottolineando l’importanza dei donatori periodici e programmando la raccolta: queste le buone pratiche sulle quali i giovani si sono concentrati nel corso della due giorni.

E la strategia, sotto il profilo comunicativo, ha ripreso binari ormai consolidati, ma da implementare e aggiornare per renderli più efficaci: «Il progetto Be Presilient è il punto da cui ripartire – ha spiegato Pieracci – per far capire alle persone come devono comportarsi. Con i ragazzi abbiamo effettuato delle attività in presenza per coinvolgere i cittadini di Reggio Calabria attraverso giochi che avessero come filo conduttore l’emergenza e la donazione». L’obiettivo per il futuro è quello di «sviluppare nuove applicazioni per i programmi di Be Presilient, con azioni di attualizzazione, implementazione e diffusione a livello comunicativo. Azioni su cui abbiamo dedicato i gruppi di lavoro e su cui continueremo a confrontarci anche nei nostri prossimi incontri».

Per Greta Pieracci il bilancio delle attività è positivo: «Siamo estremamente contenti prima di tutto per lastraordinaria accoglienza che ci hanno riservato i ragazzi della Calabria, ma in particolare sotto il profilo del gruppo. Tanti componenti della Consulta sono nuovi e questi due giorni sono stati un prezioso momento per stringere rapporti e creare ancor più sentimenti di familiarità e aggregazione. Le difficoltà dell’emergenza sanitaria per il Covid ci hanno offerto lo spunto per perfezionare ulteriormente il progetto Be Presilient – conclude – non solo come struttura dei giochi, ma per farlo diventare un vero e proprio vademecum di buone pratiche da adottare in certe situazioni. Sarebbe bello se anche le singole Avis, per loro iniziative, potessero utilizzarlo».

