BAGNARA CALABRA Celebrata a Porelli la giornata in ricordo delle vittime di mafia. Inaugurata la scalinata della memoria

Scalinata della memoriaProtagonisti stamattina gli studenti del Comprensivo Foscolo di Bagnara Calabra, Plesso di Porelli, che hanno hanno voluto ricordare le vittime innocenti di mafia, inaugurando la "Scalinata della Memoria".

l 21 marzo ricorre la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 'Terra mia. Coltura, cultura' è lo slogan scelto quest’anno da Libera.

“È uno slogan che vuole unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire – spiegano dalla rete presieduta da don Luigi Ciotti - Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale, a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. Coltura/Cultura. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze”.

E a Bagnara Calabra la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è coincisa con l'inaugurazione della "Scalinata della Memoria", che si trova in Via XXIV Maggio proprio accanto al plesso di Porelli dell'Istituto Comprensivo "U. Foscolo". La manifestazione ha visto protagonisti gli studenti delle terze che hanno letto i nomi delle vittime innocenti di mafia, deponendo un fiore lungo la scalinata. A fare da colonna sonora all'iniziativa la canzone "I cento passi" che parla di Peppino Impastato, un ragazzo palermitano che lottava contro la mafia, e per questo suo impegno ha perso la vita.