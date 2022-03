BAGNARA CALABRA Ucraina, partito il primo carico di aiuti della Caritas Parrocchiale S. Maria e i XII Apostoli

Ucraina - Primo Carico Partito stamattina da Bagnara Calabra il primo carico di alimenti, medicine, e generi di prima necessità alla volta di Leopoli, in Polonia. Il materiale è stato raccolto nei giorni scorsi dalla Caritas Parrocchiale S. Maria e i XII Apostoli ed è destinato alle necessità del popolo ucraino che in questo momento vive momenti di grande sofferenza.

I materiali donati saranno presi in carico dalla locale Caritas polacca che in queste settimane si è subito attivata per gestire al meglio l'accoglienza delle migliaia di profughi che stanno raggiungendo il Paese. <<Si tratta - ha spiegato Don Rosario Pietropaolo - del primo di una serie di invii che la Caritas farà nei prossimi giorni>>.