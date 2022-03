BAGNARA CALABRA Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli: raccolta straordinaria della Caritas per l'emergenza Ucraina

Locandina Caritas Parrocchiale Anche la Caritas cittadina si mobilita e in stretta collaborazione con la comunità Ucraina presente sul territorio bagnarese, ha avviato una raccolta straordinaria di farmaci e materiale sanitario da inviare alle popolazioni attualmente colpite dalla grave emergenza umanitaria.

E' inoltre possibile effettuare offerte in denaro sia al Parroco Don Rosario Pietropaolo, direttamente presso la sede Caritas in Via Silvio Pellico, o inviando un bonifico alla Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli.

In basso la locandina diffusa dalla Caritas Parrocchiale.