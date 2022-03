BAGNARA CALABRA Istituito il “Centro Operativo Comunale Accoglienza Cittadini Ucraini"

Bagnara pronta ad accogliere i profughi dell’Ucraina. Istituito il “Centro Operativo Comunale Accoglienza Cittadini Ucraini” E’ stato istituito stamattina, presso la sede del Comune, il “Centro Operativo Comunale Accoglienza Cittadini Ucraini” con l’intento di prepararsi in tempo reale ad accogliere il drammatico esodo dei cittadini ucraini che scappano dalla guerra.

Durante l’incontro, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Prefettura, si sono definiti i compiti d’intervento sotto l’aspetto sanitario, sociale, informativo, di prima accoglienza e di aiuto alimentare, vestiario ed abitativo.

Nei prossimi giorni verrà fatto un censimento, previo avviso, delle attività ricettive, delle proprietà private (di queste ultime il Presidente della Pro Loco ha già fornito un primo elenco) e delle singole famiglie che vorranno accogliere e/o ospitare i cittadini ucraini in arrivo nel nostro paese.

Istituire questo Centro Operativo non è stato soltanto un dovere istituzionale, ma soprattutto umanitario, perché non si può rimanere indifferenti dinnanzi al dramma che i cittadini ucraini, donne, bambini, anziani, stanno vivendo in questi giorni, le cui immagini e la cui straziante sofferenza sono sotto gli occhi di tutti.