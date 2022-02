Il Garante reggino Avv. Giovanna Russo incontra l’Associazione ADGI sezione di Reggio Calabria

garante detenuti russo e avvocateContinuano le attività del Garante Russo sul territorio Reggino. Oggi si è tenuto presso Palazzo San Giorgio un incontro programmatico di attività a tutela dei diritti umani e nello specifico delle detenute e dei detenuti per gli istituti reggini.

Il Garante dichiara: “sono stata contattata dall’Associazione ADGI sezione di Reggio Calabria ed ho subito percepito il desiderio delle colleghe di voler operare per la tutela dei diritti fuori dalle solite logiche. Un approccio pragmatico e serio di professioniste con le quali ho intenzione di siglare una collaborazione che guardi al merito e non al momento fine a se stesso”. Sono particolarmente soddisfatta quando Associazioni ed Istituzioni avviano relazioni costruttive.

Riprende una frase di Papa Francesco “i diritti umani vengono prima di ogni altra esigenza”. Ne è fermamente convinta il Garante reggino che oggi da il via ad una collaborazione sul tema dei diritti umani e si dichiara come sempre, aperta a tutte quelle realtà serie del territorio che vogliano guardare allatutela di questi diritti come missione umanitaria. Nessuno escluso.

L’esempio che riporta il Garante è quello di una dimensione dove tutelare i diritti non è affatto scontato e sono sempre maggiori le tensioni e le difficoltà nell’operare e rendere concreto il risultato, ma nulla è impossibile. Ricorda a tal riguardo la donazione delle 5000 Mascherine da parte dell’Arcivescovo S.E. Monsignor Morrone per il tramite della donazione umanitaria dell’Istituto Nazionale Azzurro e dell’Associazione don Bosco.

Il segno tangibile che si operi per la promozione dei diritti si materializza nel risultato di Donne e Uomini di buona volontà che sanno fare rete e mettono a disposizione le loro attività professionali e istituzionali per una causa maggiore: non rimanere indifferenti alla tutela dei diritti.

Parlarne è fondamentale, operare nella concretezza compie il disegno cui ciascuno di noi è chiamato. L’ADGI sezione di Reggio Calabria ha dimostrato grande sensibilità nell’affermare che le energie buone in questa terra ci sono basta lavorare in sinergia e soprattutto nel reciproco rispetto dei ruoli. La presidente ADGI, le componenti e il Garante si sono date appuntamento nei prossimi giorni per cristallizzare un impegno morale che vedrà protagonista la giustizia sociale e il necessario umanesimo giuridico che deve guidarla.

L’etica per la tutela dei diritti umani si costruisce con i segni ed il lavoro degli uomini e delle donne che credono nella legge e nella giustizia e combattono per essa, conclude il Garante Russo.