Emendamento Milleproroghe, i lavoratori portuali in pensione anticipata: la soddisfazione del SUL

"Eppur si Muove", Il Coordinamento Portuali Gioia Tauro accoglie con soddisfazione la l'approvazione - in Commissione Bilancio della Camera - dell'Emendamento al D.L. Milleproroghe che dispone un primo stanziamento per la creazione di un fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali.

Il primo passo per il giusto inserimento della categoria nei lavori usuranti; l’idea è favorire il ricambio generazionale e tutelare la salute dei lavoratori portuali. Sull’argomento, nel luglio 2020, dopo un attento approfondimento, abbiamo informato con una relazione tecnica tutti gli stakeholder coinvolti tra cui i vari Ministeri, le Parti Sociali e l’AdSP di Gioia Tauro con la quale ci siamo più volte interfacciati e dalla quale abbiamo ottenuto importante sostegno sul tema. Questo primo passo segna l’inizio di un percorso per rendere strutturale lo status di “lavoro usurante” per i lavoratori che operano all’interno dei porti in attività altamente gravose; in occasione della visita a Gioia Tauro della Commissione Trasporti, prevista a breve, si auspica che tra i progetti di sviluppo e rilancio dei porti nazionali abbiano la giusta attenzione i diritti e le tutele dei lavoratori del settore.