BAGNARA CALABRA La Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli festeggia il Primo Centenario dell'Azione Cattolica

Azione Cattolica - 100 anni - Carissimi fedeli e concittadini,

il 22 febbraio 1922 venne fondata la Gioventù Femminile, il primo gruppo di Azione Cattolica nelle nostra Parrocchia, che allora comprendeva tutto il territorio cittadino. Iniziava così un cammino che nello scorrere degli anni si è rivelato prezioso per tutta la comunità religiosa e civile, essendo ricco di forte spiritualità, di formazione dei ragazzi, dei giovani e degli uomini di concreto impegno sociale finalizzato al bene comune.

Celebrare il Primo Centenario dell'ACI nella nostra parrocchia è, innanzitutto, dovere di ringraziamento per per la straordinaria eredità che ci è stata donata da quanti, sacerdoti e laici, in essa hanno profuso le loro migliori energie, ed insieme riscoprire le tappe di questo cammino che prosegue ancora ai nostri giorni portando frutti di bene spirituale e sociale.

Vi invitiamo a voler quindi partecipare agli incontri, che, iniziando nei prossimi giorni, ci accompagneranno alla riscoperta di queasto prezioso dono.

Sac. Rosario Pietropaolo - Abate

Gaetano Versace - Presidente Parrocchiale dell' ACI