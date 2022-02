Asnali incontra la Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Calabria

Asnali - Commissione BilancioIeri mattina una delegazione dell’AsNALI Regionale Calabria, associazione di categoria per la tutela delle PMI locali, è stata ricevuta in audizione dalla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Calabria, presieduta dall’on. Antonio Montuoro. Davanti alla Commissione, alla prima seduta dopo quella di insediamento, si sono presentati il Presidente Regionale di As.NALI Rosario Antipasqua ed il coordinatore regionale dell’INFAP, ente di formazione collegato, Achille Colacino.

Il Presidente Antipasqua, nel suo intervento, ha evidenziato il ruolo dell’associazione da lui rappresentata per il sostegno e la tutela di tante aziende e di tanti imprenditori calabresi che quotidianamente devono districarsi tra i rincari di elettricità e carburanti e le difficoltà che il Covid ha arrecato a tutti i settori.

Nel corso dell’incontro è stato posto all’attenzione della Commissione, un documento predisposto da AsNALI per il rilancio del sistema produttivo, economico e sociale calabrese.

Di particolare rilievo, tra le proposte dell’Associazione, l’ipotesi di approvare il Testo Unico per il Commercio con un unico provvedimento legislativo; l’approvazione di una Legge Regionale per la valorizzazione del pane calabrese e la creazione del relativo marchio di qualità; una maggiore attenzione agli spazi e agli strumenti per i commercianti su aree pubbliche, fieristiche e mercatali per le quali andrebbe predisposto un piano di ammodernamento con la creazione di servizi, ad oggi per lo più carenti.

Significativa è inoltre la richiesta di un provvedimento volto ad incentivare l’aggiornamento del parco-macchine tramite finanziamenti agevolati ed altri strumenti economici.

Da parte sua, il Dott. Colacino ha posto l’attenzione sul ruolo della formazione come elemento fondamentale sia per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese ma anche per la preparazione dei giovani e la riqualificazione dei disoccupati.

Il Presidente Montuoro e il vicepresidente Mammoliti, a nome della Commissione, hanno espresso apprezzamento per il documento presentato da AsNALI, proponendo ulteriori approfondimenti e provvedimenti concreti alla luce delle proposte avanzate.