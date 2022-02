Storie di malasanità: parla Maria Concetta Cacciola

Maria Concetta Cacciola

In questa intervista Maria Concetta Cacciola parla di malasanità, e racconta la sua storia. Una storia di grande dolore che l'ha vista combattere per la propria sopravvivenza, e per poter continuare a vivere nella maniera più normale possibile. E' delusa per una sentenza che non rende giustizia ad una vicenda che ha messo a rischio la sua vita, e che ne condiziona fortemente il vivere quotidiano.