BAGNARA CALABRA Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli: Nasce il Centro di Ascolto Caritas "Mons Giovanni Ferro"

Inaugurazione Sede Caritas - Bagnara Calabra

Nasce a Bagnara Calabra, espressione della Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli, il Centro di Ascolto Caritas intitolato a "Mons Giovanni Ferro", indimenticato arcivescovo di Reggio Calabria dal 1950 al 1977. Il Centro di Ascolto, che sarà gestito dal neonato Gruppo Caritas, nasce come punto di riferimento per l'intera comunità parrocchiale. L'obiettivo è quello di fornire non solo aiuto materiale, ma soprattutto ascolto e sostegno alle persone in difficoltà, cercando di intercettare e rispondere ai bisogni di individui e famiglie che vivono situazioni di fragilità personale, sociale, economica e culturale.