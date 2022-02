Nei giorni scorsi la Conferenza episcopale calabra (Cec) ha provveduto ad alcune nuove nomine. I vescovi calabresi hanno ufficializzato alcuni incarichi che riguardano diversi sacerdoti delle divere diocesi locali.

Le nuove nomine della Conferenza episcopale calabra

Si tratta di responsabilità importanti sotto il profilo pastorale per giovani, universitari e famiglie. Inoltre don Pietro Sergi, sacerdote della arcidiocesi di Reggio – Bova, è stato nominato sottosegretario della Cec.

Don Pasquale Gentile (arcidiocesi di Catanzaro – Squillace) è stato confermato economo della Conferenza episcopale calabra e don Luigi Di Luca (Cassano all’Jonio) è stato nominato assistente regionale di Azione cattolica per il Settore Giovani. E ancora: don Michele Fortino, sacerdote della arcidiocesi di Cosenza – Bisignano, è stato nominato assistente regionale Agesci; mentre don Francesco Cuzzocrea, sacerdote reggino, è stato nominato assistente della Federazione regionale calabrese dei Consultori familiari di ispirazione cristiana. E infine padre Francesco Lanzillotta è stato nominato assistente spirituale per l’Università Cattolica in Calabria.

La sessione invernale della Cec

La Conferenza episcopale calabra, per la prima volta presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone eletto presidente il 4 ottobre scorso, si è riunita per la consueta sessione invernale presso il Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria dal 31 gennaio al 1 febbraio, anche in concomitanza della apertura dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic) e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro d’appello (Teica).

In continuità con lo spirito sinodale che la Chiesa universale e le Chiesa in Calabria in particolare stanno vivendo, spronati da papa Francesco ad intraprendere il cammino in uscita per abbracciare le istanze del territorio, i vescovi hanno voluto aprire un dialogo con il mondo istituzionale, invitando ad un incontro il presidente della Regione Calabria, l’On. Roberto Occhiuto. Nel ringraziarlo per aver accolto l’invito, in un clima di fiducia reciproca, di ascolto e di scambio, i presuli hanno fatto presente al Presidente le istanze, raccolte quotidianamente dalla nostra gente. (Avvenire di Calabria)