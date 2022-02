Sciopero lavoratori Poste Italiane: comunicato stampa Slc Cgil

Sciopero - PosteLa Slc Cgil segnala che Poste Italiane continua ad abbandonare la Calabria.Nel recapito continua lo “sfruttamento” dei lavoratori a tempo determinato che sono costretti a lavorare sotto il “ricatto” del rinnovo del contratto; infatti negli scorsi anni molti hanno preferito licenziarsi. In questo delicato settore quasi mai vengono rispettati gli accordi e si continua ad erogare straordinario per poter far fronte al lavoro che deve essere svolto.

Per quanto riguarda gli uffici postali la carenza di personale in Calabria ha costretto ad aprire a giorni alterni parecchi uffici e di sopprimere molti turni pomeridiani, adducendo come motivazione la pandemia; questa decisione ha causato molte difficoltà agli utenti e stress ai dipendenti che hanno dovuto sopperire con il proprio operato alle errate scelte messe in atto. La sicurezza sui posti di lavoro è ridotta ai minimi termini e molte volte è necessario chiedere interventi agli organi esterni competenti per ripristinare le condizioni minime. Non esiste più un confronto con le Organizzazioni Sindacali; e lo spostamento dei vertici decisionali nella sede della Macroarea in Campania provoca una ulteriore perdita di posti di lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori. Per questi motivi la SLC CGIL ha dichiarato lo sciopero delle prestazioni aggiuntive e di straordinario.

La Segreteria Regionale SLC CGIL area servizi Postali

IL Segretario Regionale

Felice Lo Presti