VILLA SAN GIOVANNI “Lascia un gioco sospeso”, consegnati i regali raccolti dalle associazioni!

Foto consegna regali La prima edizione, nella città di Villa San Giovanni, dell’iniziativa "gioco sospeso", si è conclusa nella giornata odierna con la consegna dei giocattoli all’associazione Ora Di Agire, che distribuirà i doni alle famiglie più bisognose della città. L’iniziativa si è rivelata un successo!

Molti cittadini hanno risposto positivamente all’annuncio fatto dalla varie associazioni promotrici: Valentia, Azione Cattolica, Avis e Agesci. Grazie ai molti giocattoli raccolti, queste feste saranno un po’ più dolci per moltissimi bambini. Un ringraziamento, va inoltre, al negozio "Mille più" per aver aderito all’iniziativa. Il successo dell’iniziativa dimostra che dall’unione e dall’impegno congiunto delle molteplici realtà associative del territorio, si possono realizzare grandi cose per il bene comune. Con la speranza che sia la prima di tante iniziative. Insieme.