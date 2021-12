Farmacie in prima linea nella lotta alla pandemia, ecco alcuni consigli

tampoini in farmacia Il 2021 si è rivelato un anno estremamente intenso per le farmacie cittadine che sono state sempre in prima linea nella lotta alla pandemia. Punto di riferimento fondamentale per gli utenti e pronte ad ampliare, quando vi è stata la necessità, il ventaglio di prestazioni erogate. Tamponi, vaccini e tanta disponibilità, sia in contatto diretto o a distanza con chi aveva urgente bisogno di informazioni e notizie in merito al Covid-19.

Ecco alcuni consigli che arrivano dai farmacisti della cittadina della Costa Viola.

I vaccinati e i non vaccinati possono contrarre il virus, ma la probabilità di un vaccinato di contagiare altre persone, si riduce circa del 70% a quello di un non vaccinato perché la sua carica virale è molto inferiore. Inoltre, in caso di infezione da Covid, i vaccinati sviluppano forme lievi di malattia tranne rari casi: condizioni precarie di salute, patologie pregresse, compromissione del sistema immunitario. Al contrario i non vaccinati possono sviluppare la malattia in forma grave, pericolosa e talvolta mortale. In ogni caso resta obbligatorio l' uso della mascherina soprattutto nei LUOGHI CHIUSI, il distanziamento fisico e l' igiene delle mani in quanto restano, ancora, le misure fondamentali per ridurre la circolazione del virus.