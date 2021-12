Progetto Superabile 2021, la Piccola Opera Papa Giovanni seleziona 26 volontari

Locandina Super AbileL’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus seleziona n. 26 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Le sedi di svolgimento coprono la città di Reggio Calabria ed alcuni territori della provincia. L'accesso e la selezione al progetto di servizio civile della POPG Onlus viene curato dallo stesso Ente, secondo le modalità previste dal "Sistema di reclutamento e selezione" accreditato.

Il percorso è svolto in collaborazione con la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche e propone a tutti i candidati lo sviluppo di conoscenze di base nell'area dei servizi alla persona e di competenze di tipo educativo, socio riabilitativo, organizzativo dei servizi sociali e dei servizi formativi. Il progetto è consultabile sul sito www.piccolaopera.org., unitamente alle informazioni ed agli allegati utili per l’invio della domanda.

Per ottenere ulteriori informazioni sul percorso di accesso e selezione e per conoscere meglio il progetto, si può contattare la Piccola Opera Papa Giovanni Onlus e rivolgersi al Dott. Alessandro Petronio a all'Avv. Lucia Lipari agli indirizzi mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Locandina SuperAbile