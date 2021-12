Turismo, As.N.A.L.I.: "brusco calo delle prenotazioni dei viaggi e dei consumi rispetto al 2019"

AntipasquaL'aumento dei contagi da Covid-19 rischia di segnare un brusco calo delle prenotazioni dei viaggi e dei consumi rispetto al 2019, nonostante ciò si prospetta un lieve aumento rispetto al 2020. Ascoltando le esigenze degli operatori di settore As.N.A.L.I. Regionale Calabria ha ritenuto necessario avviare una mini-indagine tra gli esercizi di vicinato associati, presenti sul territorio.

L’analisi ha fatto emergere quanto segue:

le vendite del settore alimentare (Pasticcieri, panettieri, macellai ecc....) ha avuto un lieve incremento, l'acquirente predilige la qualità artigianale ai prodotti commerciali di massa, si evidenzia unaumento delle vendite di prodotti tipici natalizi artigianali, inoltre, l'acquirente preferisce acquistare i regali natalizi negli esercizi commerciali del cd "commerciante sotto casa" (gli stessi commercianti che tengono in vita un paese);

nel settore non alimentare (Abbigliamento, Calzature, ecc....) le vendite rispecchiano l’andamento nazionale. In questo periodo pandemico, il 30% degli esercizi ha prediletto quale strumento di lavoro la vendita tramite piattaforme digitali, che hanno consentito di lavorare in modo alternativo anche con le restrizioni. Gli strumenti digitali sono una risorsa fondamentale per gli esercizi commerciali,pertanto As.N.A.L.I. nel 2022 intende erogare agli associatiformazione sull'utilizzo del digitale per promuovere ed espandere il proprio business.

Tra gli operatori e consumatori continua a vigere l'incertezza sul caro Energia, a causa dell’inflazione al 4% in rialzo che ha comportato effetti negativi sui consumi delle famiglie durante l'ultimo trimestre 2021, nonchèl’aumento dei prezzi negli ultimi mesi di quest'anno. Questa congettura genera un effetto domino che inevitabilmente portaalla riduzione della crescita economica nel 2022 ed un impatto negativo anche sugli acquisti di Natale.

È bene ricordare che la situazione è ancora più grave se si considera che la nostra regione ha il maggior tasso di disoccupati.

Nonostante le avversità, la voglia di ripartire degli esercenti, ha fattosi che si attuassero iniziative di promozione con una attenta scelta dei prodotti, in primis nel settore alimentare,qualisalumi formaggi, vini, pasticceria locale ecc.

La spesa di ogni famiglia in media, come anche riportato da alcune associazione dei consumatori,è di 160,00 euro a famiglia, in aumento rispetto al 2020 ma in flessione dai consumi 2019.

Un altro dato su cui riflettere, è il passaggio della nostra Regione in zona Gialla, che rischia di aggravare ulteriormente i guadagni del settore della ristorazione. Nonostante tutto, la categoria ha dimostrato diligenza nell'applicazione della normativa vigente volta a limitare i contagi da Covid-19.

Il settore del Turismo è quello che ancora fatica a rialzarsi, i cambi repentini di programma del governo sugli spostamenti non rassicurano il viaggiatore che desiste dal prenotare una vacanza all'estero prediligendo la gita fuori porta.

In proposito, il presidente di As.N.A.L.I. Regionale Calabria, Rosario Antipasqua, sostiene che“per il rilancio dell'economia è urgente mettere in atto e sfruttare in modo intelligente le risorse del Pnrr ed iniziare a ridurre la “pressione” fiscale su famiglie e imprese, a partire dal costo del lavoro. Solo così si possono prospettare aumenti di investimenti e consumi.Per queste ragioni, la nostra associazione, ha chiesto alla Regione Calabria l’apertura di un tavolo tecnico regionale a cui siederanno anche ANCI e le altre associazioni datoriali, per discutere e concretizzare progetti volti al rilancio dell’economia della nostra Regione".

L'analisi condotta da As.N.A.L.I. ha inoltre evidenziato che l’assenza di provvedimenti sull’occupazione del meridione, la pressione fiscale e la sua incertezza "ballerina",contribuiscono a frenare i consumi natalizi.

L'auspicio di As.N.A.L.I. è quello di veder risalire la curva degli acquisti in questi ultimi giorni prima delle feste.

Il Presidente

Rosario Antipasqua