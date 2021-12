AVIS donazione sangue all’ITT Panella-Vallauri di RC

la-donazione Anche quest’anno L’ITT Panella-Vallauri è ripartito alla grande. Giorno 1 e 2 dicembre 2021 si è svolta la due giorni dedicata alla donazione di sangue per gli alunni maggiorenni, voluta dal DS Anna Nucera e organizzata anche quest’anno dal prof. Giordano Luigi referente scolastico del progetto e dalla sezione comunale AVIS di RC.

Il grande numero di studenti che hanno aderito ha garantito all’Istituto il primato per la solidarietà e la partecipazione. Presso l’Autoemoteca si sono presentati oltre 80 alunni e 50 di loro hanno potuto donare. Sono state raccolte ben 50 sacche di sangue, risultato eccellente che conferma la tendenza positiva che da oltre 10 anni ci colloca al vertice come scuola in tutta la provincia di RC. Un grande grazie agli alunni di questo istituto che evidentemente hanno quello spirito innato di generosità ed altruismo che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica. Non dimentichiamo che l’ITT Panella-Vallauri è stata la sede in cui hanno insegnato due importanti uomini reggini, Don Italo Calabrò il cui messaggio di fede “nessuno escluso mai” è l’immagine della scuola ed il compianto sindaco della città Italo Falcomatà “uomo di enorme valore culturale e sociale”. La loro eredità fatta di valori culturali, generosità, altruismo sono trasmesse quotidianamente ai nostri allievi attraverso l’educazione alla legalità, al rispetto dell’ambiente, delle persone e delle cose unitamente a tematiche che riguardano la salute della persona con riferimento anche alla donazione. Un percorso difficile ma emozionante e che ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti. Grande soddisfazione della Preside prof.ssa Anna Nucera che nel commentare questo risultato si è complimentata con i ragazzi donatori con una frase storica della scuola “a nessuno escluso mai negheremo la nostra solidarietà”. Un ringraziamento per la valida collaborazione nella riuscita dell’evento al docente Luigi Giordano e agli alunni Avila Danilo, Nastasi Adele, Triulcio Antonio e Pezzarossa Antonino.