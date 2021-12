Non si ferma la campagna del dono promossa dal progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI: il 10 dicembre anche a Bagnara

LOCANDINA NATALE GENNon si arresta la campagna del dono promossa dal progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC). Anche a Natale vogliamo incoraggiare la popolazione a offrire il proprio spontaneo supporto alle persone nel bisogno. “ILLUMINA LA TUA VITA…Non solo a Natale” è il messaggio che vogliamo lanciare affinché il volontariato possa sempre di più permeare la cultura locale ed ispirare ognuno ad offrire la propria disponibilità per il vicino più prossimo.

La seconda fase del progetto prevede la formazione dei numerosi nuovi volontari che hanno aderito all’iniziativa ed intendono prestare il proprio servizio a favore del vicinato con ogni sorta di attività, dall’accompagnamento, al sostegno attivo, alle attività per minori. Denso il calendario natalizio di iniziative. I comuni di Condofuri, Bagnara Calabra e Molochio, partners istituzionali di progetto, ospiteranno i prossimi eventi:

10 Dicembre 2021– Bagnara Calabra (RC) – Giornata del Dono – Ore 10,00 presso Canonica Chiesa Marinella Referente di Zona: Laura Ianni’ 392-0066212

14 Dicembre 2021– Condofuri (RC) Lungomare Straci - ore 15,30 Giornata del dono e Distribuzione alimentare- IPF Condofuri sez. 55

16 Dicembre 2021– Condofuri via Peripoli 505 RC -Supporto alle famiglie in difficoltà. Una giornata di assistenza gratuita per le famiglie fragili alla presenza di psicologi, educatori, avvocati e consulenti con possibilità di richiedere gratuitamente finanziamenti statali per apertura nuove attività o pratiche gratuite per sostegno economico, organizzata dall’Associazione Spazio Famiglia e Centro Ascolto e Disagiodalle ore 09:00 alle ore 13:00

19 Dicembre 2021– Ass. Fantasy Molochio (RC) –Animazione territoriale in collaborazione con l'Associazione Quadrifoglio - ore 14:30 - presso Belvedere Catorella Monte Trepitò - arrivo di Babbo Natale in slitta che porterà doni ai bambini, foto sulla panchina più alta d'Italia, zeppole, zucchero filato, animazione e giri sulla slitta per grandi e piccini.

26 Dicembre 2021– Ass. Fantasy Molochio (RC)– ore 17:00 - Animazione territoriale - P.zza Vittorio Emanuele III Molochio - Babbo Natale in slitta - consegna letterine - doni ai bimbi - foto sul trono di Babbo Natale - Trucco bimbi - balli - musica - zeppole - zucchero filato - giri in slitta

DONA CIO’ CHE VUOI ED AIUTA PIU’ CHE PUOI…NON SOLO A NATALE!!!

Collabora con noi donando al tuo vicinato più prossimo:

- Il tuo tempo per soggetti bisognosi, anziani, fragili, minori (assistenza, cura, ascolto, accompagnamento per disbrigo pratiche, etc.)

- La tua professionalità se sei infermiere, avvocato, dottore, insegnante, professionista, psicologo ecc

- Vestiario, giocattoli, arredi, mobilio che non usi

- I tuoi libri ed il materiale scolastico inutilizzato

- Alimenti e beni di prima necessità

- Le tue rimanenze di magazzino se hai un esercizio commerciale

- Le tue idee e le tue iniziative, proponile e cercheremo di svilupparle insieme!

Il tuo apporto è PREZIOSO sia come cittadino della tua comunità che come realtà locale profit e no-profit.

CONTATTI: CAPOFILA PROGETTO – Associazione di Volontariato

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA SEZIONE 55 – CONDOFURI (RC)

MAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel: 3409771302

BLOG ESPERIENZE CON IL SUD: https://www.esperienzeconilsud.it/vivovicinativolontari/

FACEBOOK: PROGETTO VI.VO.

ED INSTAGRAM: VI.VO. VICINATI VOLONTARI