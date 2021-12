REGGIO CALABRIA Corredino Sospeso spalanca le porte della “Casa di Babbo Natale”

casa babbo nataleUn’iniziativa fatta di grande generosità e di rete, per tutti i bambini. Ti aspettiamo Domenica 5 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 per l’apertura.Insieme a noi ci sarà Babbo Natale e anche Bing.

Sara una nostra sede temporanea, in pieno centro citta – in via Marsala, 4/A e B - dove si respirerà solo aria di magia. Un posto senza tempo, un contesto fiabesco che emozionerà bambini e affascinerà i grandi. Ci piacerebbe far spalancare gli occhi e il cuore allo stupore.

Ma le iniziative natalizie in casa di Corredino Sospeso non si fermano qui. Dallo scorso 30 novembre, grazie alla sinergia con l’azienda Universo Bimbo, abbiamo attivato il “Giocattolo Sospeso”. Chi vorrà potrà acquistare un giocattolo da donare ad un bambino del nostro progetto, per far sì che possa scartare qualche regalo il giorno di Natale. È possibile anche donare beni di prima necessità o lasciare un contributo, perché ogni piccolo aiuto può essere importante.

Cosa potrai fare nella Casa di Babbo Natale?

Una casa natalizia dove potrai imbucare la tua letterina a Babbo Natale, scattare una foto in un set appositamente allestito, ricevere e donare abbigliamento natalizio (0/36 mesi), donare e avere in dono giochi e libri per un Natale più sereno e all’insegna della sostenibilità.

Tutti potranno accedere alla casa di Babbo Natale per educare i nostri bimbi al dono e soprattutto a non sprecare inutilmente.

Naturalmente giochi, vestiti e libri usati saranno come nuovi.

Cosa potrai donare e/o ricevere:

libri nuovi o usati in ottime condizioni (no libri scolastici);

giochi nuovi, preferibilmente, di legno o materiali sostenibili;

giochi usati in ottime condizioni, puliti e completi di tutti i pezzi e possibilmente dotati di batterie nuove, se necessarie;

calze per l’Epifania, anche usata;

caramelle e dolciumi per la calza per l’Epifania nella confezione originale che riporta ingredienti e data di scadenza;

carta regalo nuova, possibilmente di carta o in carta kraft.

Non sono accettati peluche di alcun tipo per le norme anti Covid.

I giochi ed i libri devono essere adatti a bimbi da zero a dieci anni.

Eventuali donazioni non rispettanti le caratteristiche su indicate non verranno accettate dalle volontarie in turno in sede.

Per poter ricevere in dono libri, giochi, calze epifania, vestiti natalizi o per gli scatti amatoriali con proprio telefono o macchina fotografica chiediamo a titolo simbolico un contributo minimo di 1€ a pezzo e per i giochi molto grandi a partire da €5/cadauno. Ovviamente si potrà ricevere in dono con parsimonia, per poter garantire le donazioni a più bambini possibili.

Giorno 5 dicembre e in altre giornate sarà possibile effettuare le foto nel set natalizio con una fotografa professionista a fronte di un contributo minimo di € 4.50.

Nella casa di Babbo Natale sarà possibile acquistare anche dei pensieri solidali confezionati e decorati da noi volontarie.

Tutti i contributi ricevuti serviranno a sostenere le spese necessarie per gli oltre 500 piccolini che seguiamo.

In questa nuova sede ci sarà posto per le magnifiche stelle AIL che potrai acquistare già da giorno 5 dicembre e per Cuore di Maglia, con le volontarie che saranno intente a realizzare i corredini natalizi per i bimbi prematuri. E tu se lo vorrai potrai contribuire con la donazione di un gomitolo di pura lana merinos.

In quali giorni e orari sarà aperta la casa di Babbo Natale?

Saranno turni settimanali garantiti dalle volontarie di Corredino Sospeso che sono anche lavoratrici, mamme, figlie, mogli, nipoti e quant’altro. Cercheremo di fare il possibile come sempre.

E l’attività ordinaria di Corredino Sospeso?

Proseguirà fino ai primi di gennaio in questa sede. Quindi seguendo il nostro regolamento ( https://www.facebook.com/100856271883560/posts/128759329093254/?d=n ) potrai continuare a donare e chiedere in donazione anche in Via Marsala 4 A/B.

Quest’anno diventiamo un po’ tutti Babbo Natale!

Per informazioni:

scrivici un messaggio whatasapp al 327 321 45 62

Facebook:

Instagram:

https://www.instagram.com/corredinosospeso/