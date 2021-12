BAGNARA CALABRA Grande successo per la colletta alimentare

Colletta Alimentare - Bagnara CalabraSabato 27 novembre è stata la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, tornata in presenza dopo il fermo legato al covid: tanta la solidarietà dei cittadina di Bagnara.

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. In Calabria sono stati raccolti qualcosa come 140.000 kg di cibo, così distribuiti: 32.000 kg a Reggio Calabria, 66.000 kg a Cosenza, 9.600 a Crotone, 15.000 a Vibo e 17.000 a Catanzaro. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare della Calabria nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 600 strutture caritative che assistono oltre 135.000 persone. Anche a Bagnara i volontari dell'Associazione "U. Lopresto", guidati dalla referente locale Giuseppina Luppino, si sono dati da fare. Più di cinquanta le scatole di generi di prima necessità raccolti davanti ai supermercati cittadini, grazie alla solidale collaborazione di chi si è recato a fare la spesa, e donati al Banco Alimentare.

Volontari al lavoro

Il ringraziamento per i i volontari, per le persone che hanno manifestato la propria generosità, e per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa arriva dalla famiglia Lopresto: <<impagabile il contributo di chi si è messo a servizio di una causa che oggi più che mai trova fondamento in una crisi da cui, al momento, non si vede l'uscita. Solo con questi gesti, con questo impegno e con la dedizione di tutti i soggetti coinvolti nella colletta alimentare si può venire fuori da questo tempo di emergenza sanitaria ed economica più forti di prima>>.

Red