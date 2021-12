Avis, percorsi di cittadinanza partendo dalla scuola

avis - fermi - bagnara Prende il via il 6° Convegno internazionale “Educazione, territori, natura” promosso dall’università di

Bolzano. Ospite dell’incontro, il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola

Un convegno per lavorare a una costruttiva collaborazione tra scuola, università e mondo del lavoro, ponendo al centro temi come la cittadinanza attiva, la solidarietà e il rispetto per ambiente e biodiversità. È l’obiettivo di “Educazione, territori, natura – Percorsi di cittadinanza a partire dalla scuola”, il webinar internazionale giunto alla sua 6ª edizione promosso dall’università di Bolzano.

L’incontro, a cui è possibile iscriversi attraverso questo link (i volontari AVIS potranno iscriversi all'evento completo al costo di 50 euro), è in programma dal 2 al 4 dicembre e si rivolge a ricercatori accademici, a insegnanti di ogni ordine e grado e a educatori impegnati sia nella scuola che nelle opportunità intenzionalmente formative del fuori-scuola.

Ospite del webinar, nella mattinata di sabato 4, sarà il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, che racconterà il ruolo che, da anni, l’associazione ricopre e continuerà a ricoprire in ottica futura nella promozione degli stili di vita sani e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.

Oggi Avis Comunale sara' presente con la sua Autoemoteca presso L'Istituto superiore di Istruzione E. Fermi di Bagnara Calabra per una raccolta straordinaria.

Ufficio di Presidenza Avis Bagnara Calabra