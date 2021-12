Confidi..AMO..ci. Le socie si raccontano: svolto incontro Fidapa a Villa San Giovanni

Fidapa Villa - resso la saletta del bar gelateria Kairos sul Lungomare Cenide , organizzato dall'Associazione Fidapa BPW Italy sezione di Villa, un incontro dal titolo "Confidi..AMO..ci. Le socie si raccontano". Presente la Presidente la Prof.ssa Rosaria Albina Ussia e tutte le fidapine. Si è tenuto nei giorni scorsi a Villa San Giovanni p, organizzato dall'Associazione Fidapa BPW Italy sezione di Villa, un incontro dal titolo "Confidi..AMO..ci. Le socie si raccontano". Presente la Presidente la Prof.ssa Rosaria Albina Ussia e tutte le fidapine.

Un incontro dibattito e riflessione, in occasione della giornata contro l'eliminazione della violenza sulle donne, che ha posto l'accento su una tematica he attanaglia l'intera società. Ad intervenire anche la Dott.ssa Psicologa Ketty De Gregorio. Non sono mancati gli intervalli musicali a cura di tre ragazzi di talento dell'Associazione Itinerari Paralleli. L'evento si è tenuto all'interno del bellissmo scenario dello stretto e in piena atmosfera natalizia, sorseggiando the e gustando biscotti. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

A cura di Giusy Sergi